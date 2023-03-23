واشنطن تعلق على التحول المحتمل لقوات أمن كوسوفو

أعرب السفير الأمريكي في بريشتينا جيفري هوفينير عن دعم بلاده الكامل لتحويل قوات أمن كوسوفو المسلحة بأسلحة خفيفة، إلى قوة دفاع إقليمية حديثة تنسجم ميدانيا مع قوات حلف الناتو.

والأربعاء، عقد هوفينير اجتماعا مع مدير الاستراتيجية والتخطيط والسياسة في القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا USEUCOM اللواء دانيال لاسيكا ودبلوماسية الارتباط لدى USEUCOM كيث ماري بيرنز.

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وكتب السفير الأمريكي عبر "تويتر": "يسعدني الترحيب (بكما) في كوسوفو. الولايات المتحدة تدعم بالكامل تحويل قوات كوسوفو إلى قوة دفاع إقليمية متعددة الجنسيات ومهنية ومنسجمة ميدانيا مع للناتو. ونحن فخورون بتعاوننا المستمر والممتاز".

وقال "وزير دفاع" جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، أرميند ميهاي، في يناير إن قوات أمن كوسوفو شبه العسكرية لا تعتزم المشاركة في المناورات متعددة الجنسيات Defender-Europe 2023 فحسب، بل وأن يكون لها دور في التخطيط لها بالاشتراك مع الناتو.

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 لا تمتلك كوسوفو جيشا خاصا بها. وتقوم سلطات بريشتينا بدعم مادي من الناتو، بتحديث وتدريب "قوات أمن كوسوفو" المسلحة بأسلحة خفيفة، بهدف تحويلها إلى قوات مسلحة كاملة، الأمر الذي يثير احتجاجات من جانب حكومة صربيا.

المصدر: "نوفوستي"