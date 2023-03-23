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كوريا الشمالية تنظم مسيرة ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن

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كوريا الشمالية تنظم مسيرة ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن
الصورة من "يونهاب"
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نظمت كوريا الشمالية مسيرة شبابية ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إنه تم تنظيم مسيرة للشباب والطلاب في يوم 22 مارس في بيونغ يانغ ضد التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وذكرت أن الرغبة في إبادة الولايات المتحدة والقوى المعادية التي تتشبث بشراسة بالتدريبات الحربية، تنتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن الولايات المتحدة إذا نسيت الهزيمة المريرة في الخمسينيات من القرن الماضي وأشعلت فتيل الحرب، فسوف تدفع ثمنا باهظا.

وقالت كوريا الشمالية مؤخرا إن حوالي 1.4 مليون شباب في جميع أنحاء البلاد قرروا الانضمام أو إعادة الانضمام إلى الجيش من أجل حماية الوطن.

وتحتج كوريا الشمالية على تدريبات "فريدوم شيلد" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي استمرت من 13 إلى 23 مارس، من خلال إطلاق صاروخ باليستي.

المصدر: "يونهاب"

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