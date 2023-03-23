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كيربي: الولايات المتحدة لا تزود أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب

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كيربي: الولايات المتحدة لا تزود أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب
AP
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قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة، لا تزود الجيش الأوكراني بذخائر اليورانيوم المنضب.

وبعد أن شدد على أن بلاده، كقاعدة عامة، لا تكشف عن التفاصيل بشأن توريد الأسلحة، أضاف كيربي: "نحن لا نقوم بتوريد ذخائر اليورانيوم المنضب".

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في وقت سابق، زعم كيربي بأن ذخائر اليورانيوم المنضب لا تشكل تهديدا من حيث انتشار الإشعاع.

وقال إن قذائف اليورانيوم المنضب، التي تخطط لندن لتوريدها لكييف، سلاح تقليدي وقد استخدم لعقود من الزمن.

وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء ردا على سؤال حول رد فعل موسكو: "هذا النوع من الذخيرة شائع إلى حد ما، فقد تم استخدامه لعدة عقود".

من جانبها شددت وزارة الخارجية الروسية على أن، قرار بريطانيا إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب لن يبقى دون رد من جانب روسيا.

المصدر: RT

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