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خبير اقتصادي: السعودية ستصبح قوة اقتصادية عظمى بوقت أقرب مما يظنه الناس

مال وأعمال

خبير اقتصادي: السعودية ستصبح قوة اقتصادية عظمى بوقت أقرب مما يظنه الناس
Globallookpress
الرياض
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أكد المحلل الاقتصادي بشركة Freedom Asset Management، سيمون فينتام فليتشر، أن المملكة العربية السعودية ستصبح قوة اقتصادية عظمى في وقت أقرب مما يظنه الكثير من الناس.

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وتداول ناشطون فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمقابلة التي أجراها فليتشر بوقت سابق عبر قناة CNBC، سئل خلالها "في أي مرحلة سنرى المملكة العربية السعودية قوة عظمى حرفيا ليس فقط على صعيد النفط ولكن على صعيد الأسواق المالية أيضا؟"، ليجيب قائلا أن "ذلك سيحدث قريبا جدا وفي وقت أكثر قربا مما يظنه الكثير من الناس". 

وأضاف فليتشر أن "هناك في الواقع تحرك مثير للاهتمام بالديناميكيات العالمية وما نراه مؤخرا هو أن الشرق الأوسط أصبح مهما بشكل أكبر، يكاد يصبح سويسرا جديدة".

وتابع المحلل "أوروبا هي وجهة سياحية رائعة ولكن هل هي الوجهة الاقتصادية للمستقبل؟".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي

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