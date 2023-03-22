مطار حلب يتوقف عن الخدمة وعدم استقبال المساعدات الإنسانية بعد قصف إسرائيلي

توقفت عملية إيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا مؤقتا بسبب الأضرار التي لحقت بمطار حلب بعد تعرضه لقصف إسرائيلي، بحسب بيان المركز الروسي للمصالحة في سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي أوليغ غورينوف اليوم الأربعاء: "تم تعليق إيصال المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال في سوريا بصورة مؤقتة بسبب الأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء قصف أربع مقاتلات من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي."

وأضاف: "بتاريخ 22 مارس، من الساعة 03:46 إلى 03:55، أطلقت 4 مقاتلات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف-16، من شرق البحر الأبيض المتوسط​​، ضربة صاروخية أدّت لإلحاق أضرار بالبنية التحتية لمطار النيرب الدولي، في حلب - المدرج والرادار."

وأشار البيان إلى أن "العمل في المطار قد تم تعليقه بخصوص تسليم المساعدات الإنسانية بشكل مؤقت".

واختتم غورينوف في البيان: "وصلت يوم أمس إلى سوريا طائرة تحمل شحنة من المساعدات الإنسانية."

في وقت سابق، خلال الأشهر الأخيرة، تم تنفيذ الهجمات على مطار حلب مرتين - في أغسطس 2022 ومطلع مارس من العام الجاري.

المصدر: تاس