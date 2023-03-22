وزير الدفاع الروسي ونظيره التركي يناقشان صفقة الحبوب بعد تمدبدها 60 يوما

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن الوزير خلوصي أكار ناقش في محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي شويغو "صفقة الحبوب"، وشدد على أهمية تسليم الحبوب دون انقطاع.

وجاء في بيان الوزارة: "أجرى وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو. وخلال الاتصال، أعرب أكار عن الارتياح للتعاون في تمديد مبادرة الحبوب، التي أسهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية، وشدد على أهمية الإمداد المتواصل للحبوب. وأعيد التأكيد على أن تركيا ستواصل الإسهام في إحلال السلام في المنطقة وتقديم المساعدة الإنسانية".

وأجريت المحادثات بمبادرة من الجانب التركي.

وفي وقت سابق، أشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في رسالته إلى نائب وزير الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إلى أن روسيا "لا تعترض" على تمديد مبادرة "حبوب البحر الأسود" لمدة 60 يوما حتى 18 مايو 2023.

وتتضمن صفقة الحبوب، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022، تصدير الحبوب والغذاء والأسمدة الأوكرانية على البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

ويشارك مركز التنسيق المشترك في اسطنبول في مواءمة حركة السفن، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى بلدانه، وليس إلى الدول الإفريقية الفقيرة.

المصدر: نوفوستي