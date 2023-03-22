مؤسس "فاغنر" يعرض على بلينكن تمويل مشروع مشترك في إفريقيا

كتب مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين خطابا إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اقترح فيه تمويل مشروع مشترك في إفريقيا.

وجاء في رسالة بريغوجين: "بعد أن بدأت أنا وشركة فاغنر في 2017-2018، في الانخراط بنشاط في إفريقيا، تمكنا من تحقيق نتائج رائعة في مجال الأمن في جميع بلدان تواجدنا. لذلك، أقترح عليك دعم جهود شركة فاغنر العسكرية لضمان الأمن في إفريقيا، وتمويل الجديد، (فاغنر أمن إفريقيا) حيث يمكنك أن تصبح أحد مستثمري المشروع وبالتالي توفير موارد دافعي الضرائب الأمريكيين".

وأشار رجل الأعمال الروسي في الرسالة، إلى أن معظم الأفارقة لا يثقون في سياسات فرنسا والولايات المتحدة، لذلك يقترح بريغوجين التركيز على الأمن الذي سيوفره مشروعه. كما دعا بلينكن لتطوير المشروع في الأمريكتين إذا أثبت نجاحه في إفريقيا.

وأضاف في الرسالة: "يرجى إرسال ممثلك لمناقشة هذا الأمر".

المصدر: نوفوستي