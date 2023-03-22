بلينكن: سنعد استراتيجية لمنطقة البحر الأسود بحلول يونيو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عزم الإدارة الأمريكية إعداد استراتيجية لمنطقة البحر الأسود، بما في ذلك المكونات السياسية والاقتصادية، بحلول يونيو.

وقال وزير الخارجية، متحدثا في جلسة استماع بلجنة مجلس الشيوخ الأمريكي: " أعتقد أن مشروع القانون له موعد نهائي، إنه يونيو. سيكون جاهزا بحلول ذلك الوقت".

وأشار بلينكن إلى أنه من بين الدول الست المطلة على البحر الأسود، هناك ثلاث دول أعضاء في "الناتو"، و "من الواضح أن أوكرانيا صديق مهم للولايات المتحدة".

وتابع: "ستركز [استراتيجية الولايات المتحدة لمنطقة البحر الأسود] ليس فقط على الجوانب الأمنية، ولكن أيضا على تكثيف التفاعل السياسي، والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز أمن الطاقة مع هذه البلدان".

المصدر: تاس