ريابكوف: نشوب صراع نووي "مرجح" الآن أكثر من أي وقت مضى.. واشنطن تلعب بالنار

صرح سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، بأنه لا يمكن أن يكون هناك حديث الآن عن أي اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة بشأن استئناف معاهدة "نيو ستارت" لا يحق لنا بموجب القانون

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن الولايات المتحدة تواصل إجراءات معادية نشطة ضد روسيا ليس فقط في أوكرانيا، بل واشنطن تلعب بالنار بشأن مسألة العودة إلى معاهدة "ستارت – 3".

وقال ريابكوف خلال حديثه في نادي "فالداي": "يجب أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتقبلوا الواقع كما هو. إنهم يواصلون اللعب بالنار بالمعنى الحرفي للكلمة. في هذه الحالة، قد لايكون هناك أي مفاوضات سرية أو مفتوحة مباشرة أو مغلقة، بشأن استعادة معاهدة ستارت – 3"

وقال نائب رئيس وزارة الخارجية في الاتحاد الروسي سيرغي ريابكوف ، إن احتمال وقوع صراع نووي اليوم أعلى من العقود الماضية.

وقال ريابكوف: "لا أرغب بالتورط في مناقشة حول ما إذا كان احتمال نشوب صراع نووي مرتفع هذه الأيام، ولكن على أي حال الاحتمالية أعلى من أي مرحلة شهدناها خلال العقود الأخيرة.

وأكد أنه عند تحديد مصير معاهدة "ستارت – 3"، ستأخذ موسكو في الاعتبار قدرة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على استخدام الإمكانات النووية ضد روسيا الاتحادية.

وأضاف ريابكوف: "ببساطة لا توجد نقاط اتصال مشتركة هنا. لا أعتقد أن هناك الآن أي سبب لمناقشة معاهدة نيو ستارت، مع الولايات المتحدة. لا يمكننا حتى النظر في إخطارات معينة من الجانب الأمريكي، لأنه من وجهة نظر رسمية تم تعليق المعاهدة ولا يحق لنا الانخراط في هذا النشاط بموجب القانون، سيكون ذلك انتهاكا للقانون الفيدرالي من جانبنا".

المصدر: نوفوستي