وزيرة المواصلات الإسرائيلية: لا أحب دبي ولا أنوي زيارتها مجددا

صرحت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، بأنها لا تحب دبي ولا تنوي زيارتها مجددا.

وقالت ريغيف خلال خطاب ألقته في مؤتمر "أراضي إسرائيل"، "كنت في دبي، وأنا لا أحب هذا المكان، ولن أعود إلى هناك مجددا، وجاء هذا التصريح بعد أن أثنت على نظام المواصلات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مندهشة من حجم التغييرات التي أقامتها خلال 6 أعوام.

وفي وقت لاحق، نشرت ريغيف توضيحا لتصريحها، مدعية أنها "تحب دبي" وأنه تم اخراج كلامها من سياقه.

وأفادت ريغيف: "لقد أثنيت على دبي لتأسيسها دولة خلال ست سنوات، دولة متطورة وجميلة، وأنا أقدمها كنموذج في جميع اجتماعاتي مع شركات البنى التحتية في إسرائيل، وكل شيء آخر قيل كان بروح الدعابة، وأتطلع لزيارتي المقبلة الى دبي ."

ومن جانبه اضطر وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، لتوضيح تصريحات ريغيف، قائلا " زرت دبي 4 مرات خلال العامين الماضيين، زيارتان منها كانتا ضمن وفود رسيمة، وزيارتان شخصيتان رفقة عائلتي، دبي مكان رائع للزيارة، وهذا دلالة لماذا اختار أكثر من مليون إسرائيلي زيارة دبي خلال العامين الماضيين".

وأضاف كوهين: "علاقتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة علاقة استراتيجية وسنعمل على تعزيزها، من خلال استغلال العلاقات السياحية المهمة لكلا البلدين ".

وكتب كوهين عبر "تويتر" : أنا أحب دبي، ويشاركني شعوري مليون إسرائيلي زاروا دولة الإمارات العربية المتحدة".

I❤️Dubai

And so do one million Israelis that visited the UAE last year

🇮🇱🕊️🇦🇪 pic.twitter.com/g8ItEmenoN — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) March 22, 2023

المصدر: panet.com