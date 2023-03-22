واشنطن تستدعي السفير الإسرائيلي عقب إلغاء الكنيست قانون إخلاء 4 مستوطنات

استدعت وزارة الخارجية الأمريكية، سفير إسرائيل لدى واشنطن على خلفية إقرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) إلغاء قانون إخلاء 4 مستوطنات في الضفة الغربية.

ونددت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بإقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يجيز عودة مستوطنين يهود إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن واشنطن "منزعجة للغاية" من تحرك الكنيست، مؤكدا موقف بلاده بأن "المضي في إقامة المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام وتحقيق حل الدولتين".

وأضاف في تصريح صحفي: "في وقت يشهد توترا متصاعدا، تعتبر التغييرات التشريعية الإسرائيلية المعلنة استفزازية بشكل خاص وتؤدي إلى نتائج عكسية للجهود المبذولة لاستعادة قدر من الهدوء مع اقترابنا من رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

وأقر الكنيست الإسرائيلي أمس الثلاثاء، إلغاء قانون فك الارتباط الذي أقرته حكومة أرييل شارون عام 2005، وكانت إسرائيل قد انسحبت بموجبه من مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات شمال الضفة الغربية.

المصدر: وكالات