الرئيس المكسيكي: توقيف ترامب إذا حصل سيمنعه من خوض الاستحقاق الرئاسي المقبل

اعتبر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه إذا تم توجيه الاتهام لدونالد ترامب بقضية تسديد أموال مقابل التستر على فضيحة، فإن ذلك سيكون لمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأشار لوبيز أوبرادور إلى "تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيتم توقيفه"، مضيفا: "إذا ما حصل ذلك عندها سيدرك الجميع" أن الهدف هو منعه من خوض الاستحقاق الرئاسي.

وكان ترامب قد توقع أن يتم توقيفه على خلفية قضية تسديد مبلغ مالي لممثلة إباحية مقابل التستر عن فضيحة، حيث أنه في حال وُجهت إليه اتهامات، سيشكل الأمر سابقة في الولايات المتحدة، إذ أنه لم يتم توجيه اتهام قط لرئيس أمريكي، سواء كان في منصبه أو غادر البيت الأبيض.

وكان لوبيز أوبرادور يقيم علاقات ودية مع ترامب على الرغم من خطاباته النارية، وكان الرئيس المكسيكي من أواخر الزعماء الكبار الذين هنأوا جو بايدن بفوزه بالرئاسة، بينما أثار ترامب خلال حملته الانتخابية في العام 2016، عندما وصف مهاجرين مكسيكيين بأنهم "مغتصبون" وتجار مخدرات، وتعهد ببناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وسبق أن وجه لوبيز أوبرادور انتقادات لما وصفه بأنه "حظر" ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية نشره محتويات اتّهم بسببها بتأجيج أعمال العنف التي شهدها مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

المصدر: "فرانس برس"