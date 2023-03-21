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بوتين بعد محادثات مع شي جين بينغ: روسيا والصين وضعتا أهدافا وغايات طموحة للمستقبل

موسكو وبكين ترحبان بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران

أخبار العالم

موسكو وبكين ترحبان بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران
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أكد البيان الروسي الصيني المشترك، أن موسكو وبكين تدافعان عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتدعمان بشكل خاص تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران.

وقال البيان: إن "الطرفين يؤيدان حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويدعمان دول المنطقة في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي وحل المشكلات المستعصية من خلال الحوار والمشاورات، ويعارضان التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

وأضاف البيان المشترك أن روسيا والصين "ترحبان بتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران الذي تحقق من خلال الحوار".

المصدر: تاس

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