ريابكوف: قنوات الحوار بين موسكو وواشنطن تستخدم وقت الحاجة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن قنوات الحوار بين روسيا والولايات المتحدة تستخدم حسب الحاجة.

ودعا ريابكوف، إلى إنكار وقائع البيان الأمريكي حول بطلان قرار روسيا بشأن "ستارت".

وأشار ريابكوف إلى أن موسكو قد "تبتلع" مرة أخرى لواشنطن موقفها من تعليق المشاركة في المعاهدة.

وأكد أن "تصريحات واشنطن حول بطلان مزعوم لتعليق مشاركة موسكو في معاهدة "ستارت" هي مثال آخر على إنكار الحقائق وما يحدث في العالم".

وأوضح ريابكوف: "هذا مثال آخر على كيفية تطور الإدارة في واشنطن فيما يتعلق بإنكار ما يحدث في العالم، فقط إنكار الحقائق، ليس بعض التفسيرات، والتقييمات، والحجج، ولكن إنكار ما هو موجود بالفعل".

وقال ريابكوف إن تعليق معاهدة "ستارت"، "لا يعني، من بين أمور أخرى، أننا لا ندرس حاليا إمكانية تغيير نص هذه المعاهدة بأي شكل من الأشكال".

وبحسب ريابكوف، من المستبعد للغاية أن تعرب فرنسا وبريطانيا عن رغبتهما في الانضمام إلى الاتفاقية. وقال: "إذا حدث فجأة شيء ما صنفته على أنه مستحيل عمليا، أي أن باريس ولندن ستعلنان ذلك، سيكون هذا وضعا جديدا يتطلب تقييما جديدا وقرارات جديدة".

وصرح ريابكوف، في وقت سابق، بأن روسيا ترى التصريحات الأمريكية حول "عدم قانونية" تعليق مشاركة موسكو في معاهدة ستارت "باطلة ومفلسة".

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المصدر: تاس