حاخامات إسرائيل يدعون ليوم صيام شامل الأربعاء
AP
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دعت مجموعة من الحاخامات والمنظمات الدينية الجمهور الإسرائيلي للانضمام إليهم في يوم من الصيام يوم غد الأربعاء لـ"منع حدوث انشقاق في الأمة" وسط الإصلاح القضائي الذي اقترحته الحكومة.
ووتتبع المجموعة مبادرة الحاخام ديفيد ستاف، رئيس منظمة زوهار الحاخامية، التي تدعو القادة الإسرائيليين إلى "وقف التشريع إلى ما بعد عيد الاستقلال في 25 أبريل".
وأعربوا عن أملهم في أن "تقضي الأمة أيام العيد معا وأن تخلق فرصة للحوار".
المصدر: "جيروزاليم بوست"