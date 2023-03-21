عسكري سابق من القوات الجوية الأمريكية يصيح في بايدن: يداك ملطختان بالدم في العراق وأفغانستان (فيديو)

واجه أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية الأمريكية، الرئيس جو بايدن حول دوره في الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط، قائلا له: "الدم على يديك".

وقال الرجل لبايدن: "أنا محارب قديم في القوات الجوية. أنا هنا مع أحد قدامى المحاربين في الجيش. نحن فقط نتساءل لماذا يجب أن نصوت لمن صوت لصالح الحرب ومكن حربا قتلت الآلاف من إخوتنا وأخواتنا، وعددا لا يحصى من المدنيين العراقيين".

وأضاف: "لقد مكنت تلك الحرب، وأعطيت أيضا وساما لرجل ساعد في تلك الحرب وتسبب في تلك الحرب. هذا الدم على يديك أيضا. أنت غير مؤهل يا سيدي. أنت غير مؤهل. أصدقائي ماتوا بسبب سياساتكم".

"Millions are dead in Iraq. We actually fought in your damn wars. You sent us to hurt civilians." pic.twitter.com/8pVqwPXQ1Q — sarah (@sahouraxo) March 20, 2023

أما بايدن فرد قائلا إن ابنه حارب في العراق أيضا، مضيفا: "أنت لا تعتقد أن الأمر يهمني. إنه يهمني كثيرا".

وعندما ابتعد بايدن عن الرجل، صاح المحارب: "أنت غير مؤهل يا سيدي! غير مؤهل! يداك ملطخة بدمائهم. لقد مات إخواني وأخواتي في العراق وأفغانستان. لقد سمحت بحدوث ذلك".

وتابع قائلا: "إنه (بايدن) غير مؤهل بأي شكل من الأشكال لأن يكون رئيسا. لقد ماتوا. الملايين ماتوا في العراق. لن يسمح له أن يكون رئيسا. غير مؤهل!ترامب يعارض الحرب أكثر من جو بايدن".

المصدر: RT