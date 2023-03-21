خبراء من مصر يعلقون على تصريحات بوتين حول إمداد إفريقيا بالحبوب مجانا

علقت الخبيرة المصرية عزيزة الصادي على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا مستعدة لنقل الحبوب للدول الإفريقية مجانا إذا قررت عدم تمديد صفقة الحبوب بعد انتهائها خلال 60 يوما.

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وقالت الصادي في تصريحات لـRT إن "تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست الأولى له، ففي واقع الأمر فقد أعلن مسبقا في شهر نوفمبر 2022 أنه إذا ما تم تمديد اتفاقية الحبوب سترسل روسيا الحبوب والأسمدة مجانا للدول الأكثر احتياجا لإفريقيا وهو أمر سيحقق توازن قوي ويصب في مصلحة إفريقيا من جهه ومن جهة أخري سيعزز التواجد الروسي في قارة إفريقيا لخلق المزيد من التوازن والعدل بين دول العالم".

وأوضحت الخبيرة المصرية أن القارة الإفريقية تم استنزافها وإهمالها عن عمد من أوروبا والغرب وخلق صراعات ومجاعات وأمراض بدعم وتمويل غربي لتظل إفريقيا كعجوز مريض لا يشفي أبدا.

ونوهت بأن تصريح الرئيس بوتين ليس نكاية في أمريكا والغرب بل هو بمثابة شق طريق لعودة إفريقيا كقارة لطاولة المجتمع الدولي وبداية التطوير والتنمية الحقيقية للقارة السمراء وإعادة تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدلا ومساواة بين البشر دون استعلاء أو تبعية لأحد.

وأشارت الخبيرة المصرية إلى أن ما تفعله روسيا اليوم ليس بجديد أبدا، روسيا لديها مواقف كثيرة عظيمة ومؤثرة في قضايا كثيرة، ولم تفرض روسيا أبدا تبعيتها على أحد بل دوما كانت تريد روسيا العدل والتوازن.

من جانبها، قالت هبة البشبيشى المختصة بالشأن الإفريقي، إن تصريحات الرئيس الروسي مهمة للغاية، لأن أوكرانيا هي التي أخلت باتفاقية الحبوب، حيث أن غالبية الحبوب تم تصديرها إلى أوروبا ولم تذهب إلى الدول الإفريقية.

وأشارت إلى أن مناورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستؤتي بثمارها لأن تقرير البنك الدولي كشف بأن ثلاثين دولة إفريقية مهددة بخطر المجاعة بسبب نقص امتدادات الحبوب وأن الدول الإفريقية تصارع الزمن.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم