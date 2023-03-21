إسرائيل تعلن "تخفيف القيود" على دخول الفلسطينيين إلى القدس قبل رمضان

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنه "سيتم تخفيف القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة إلى القدس قبل حلول شهر رمضان".

وفي بيان، قال منسق الأنشطة الحكومية في المناطق إن النساء من جميع الأعمار والأطفال حتى سن 12 والرجال فوق سن 55 من الضفة الغربية سيسمح لهم بدخول إسرائيل للصلاة في المسجد الأقصى في القدس يوم الجمعة بدون تصريح دخول قائم.

أما بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، سيسمح لعدد غير محدد منهم بزيارة القدس بين الأحد والخميس خلال شهر رمضان. وقال المكتب إن مثل هذه التصاريح ستمنح للنساء فوق سن الخمسين وللرجال فوق سن 55.

وأشار إلى أنه ستتم الموافقة على زيارات فلسطينيي الضفة الغربية لأفراد عائلاتهم في إسرائيل، وكذلك زيارات الأجانب للفلسطينيين في الضفة الغربية، على أن تخضع كل الزيارات لموافقة أمنية. كما منح فلسطينيو الضفة الغربية الموافقة على السفر إلى الخارج خلال شهر رمضان عبر مطار رامون.

وأفاد المكتب بأنه خلال شهر رمضان، سيتم تمديد ساعات العمل لمختلف المعابر ونقاط التفتيش داخل وخارج الضفة الغربية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"