الكرملين يشهد اليوم قمة روسية - صينية وتوقيع 10 وثائق مشتركة وبيان حول تعميق الشراكة الاستراتيجية

يجري الزعيمان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، محادثات اليوم الثلاثاء في موسكو، حول مجموعة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي والأزمة الأوكرانية.

وستبدأ المحادثات بين الرئيسين الروسي والصيني في صيغة مصغرة، ومن المنتظر أن تكون بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

ووفقا لجدول أعمال اليوم الثاني من زيارة الرئيس الصيني إلى موسكو، سيتم أيضا عقد مباحثات موسعة بين ممثلين عن الدولتين في الكرملين.

كذلك من المقرر أن يوقع الجانبان الروسي والصيني، اليوم الثلاثاء، على ما يقرب من 10 وثائق مشتركة، بما في ذلك وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا الاتحادية والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتواءم مع الدخول في حقبة جديدة" و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

ووصل الرئيس الصيني إلى موسكو أمس الاثنين، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة تستمر حتى غد الأربعاء، وهي أول رحلة يقوم بها شي جين بينغ إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

المصدر: RT