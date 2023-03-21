الكونغرس الأمريكي يناقض مشروع قانون لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع الصين

كشفت صحيفة "بوليتيكو"، أن السناتور الجمهوري الأمريكي جوش هاولي، سيقدم مشروع قانون إلى الكونغرس لتعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع الصين.

ووفقا للسناتور: "بينما نواجه حقبة جديدة من المنافسة مع الصين، نحتاج إلى أجندة في واشنطن تجعل طبقتنا العاملة قوية ومستقلة، يمكننا أن نبدأ بعكس الصفقة الجميلة التي أبرمتها نخب واشنطن مع الصين قبل 23 عاما لوضع حد العلاقات التجارية وفرض رسوم جمركية عالية وحماية العمال الأمريكيين".

ووفقا للصحيفة، سيتم تقديم المبادرة، التي تنص على زيادة الرسوم على السلع الصينية، إلى الكونغرس في 21 مارس، ويترتب على ذلك أن رئيس الولايات المتحدة سيكون له سلطة زيادة مبلغ الرسوم بشكل أكبر.

المصدر: تاس