وسائل إعلام: الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير الإسرائيلي لتأخر قرض بمبلغ 200 مليون دولار

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية السفير الإسرائيلي لدى كييف مايكل برودسكي، وأعربت عن عدم رضاها عن عدم إحراز تقدم في الحصول على قرض على شكل ضمانات حكومية بقيمة 200 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة "زيركالو نيديلي": "اليوم، تم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى كييف مايكل برودسكي إلى وزارة الخارجية الأوكرانية، وخلال الاجتماع، أعرب الجانب الأوكراني عن استيائه لعدم إحراز تقدم في الحصول على قرض من إسرائيل على شكل ضمانات حكومية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار".

وفي وقت سابق من فبراير، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، خلال زيارة إلى كييف، إنه في اجتماع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وعده بتوسيع الدعم لأوكرانيا والمشاركة في إعادة إعمارها، وأعلن أيضا عن "ضمانات قروض تصل إلى 200 مليون دولار، للمشاريع الإسرائيلية في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية".

المصدر: نوفوستي