بوريل: قلقون إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ونخشى انهيار البلاد

قال مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن الاتحاد يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيار البلاد.

وأوضح جوزيب بوريل قائلا: "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي".

وأردف بوريل: "الرئيس قيس سعيد يجب أن يوقع مع صندوق النقد الدولي وينفذ الاتفاق، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".

واستطرد: "الوزراء طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته".

المصدر: RT