إسرائيل: ملتزمون باتفاقية السلام مع الأردن ولم يطرأ أي تغيير على موقفنا المعترف بوحدة أراضي المملكة

أكدت إسرائيل أنها ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن منذ 1994، مشددة على أنه لم يطرأ أي تغيير على موقف إسرائيل الذي يعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية.

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وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الخارحية الإسرائيلية: "إسرائيل ملتزمة باتفاقية السلام مع الأردن منذ 1994".

وأضافت: "لم يطرأ أي تغيير على موقف دولة إسرائيل الذي يعترف بوحدة أراضي المملكة الهاشمية".

ישראל מחויבת להסכם השלום עם ירדן מ1994. לא חל כל שינוי בעמדת מדינת ישראל אשר מכירה בשלמותה הטריטוריאלית של הממלכה ההאשמית. — משרד החוץ (@IsraelHebrew) March 20, 2023

دانت وزارة الخارجية الأردنية استخدام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة وفلسطين المحتلة.

وفي التفاصيل، أكدت وزارة الخارجية الأردنية إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يمثل تصرفا تحريضيا أرعنا، وخرقا للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وفي بيان، أوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، أن الوزارة تدين أيضا التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضا خرقا للقيم والمبادئ الإنسانية.

وبين المجالي أن الوزارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد، مؤكدة أن تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي.

المصدر: "بترا" + RT