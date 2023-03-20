 
مباشر
عاجل
الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإسرائيلي في ‫عمان بعد تصريحات تحريضية لوزير المالية

أوكرانيا تحصل على دبابات "ليوبارد 2 " من النرويج دون الكشف عن عددها

أخبار العالم

أوكرانيا تحصل على دبابات
Globallookpress Mohssen Assanimoghaddam/dpa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uytg

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية عن حصول أوكرانيا على الدبابات الألمانية الصنع من نوع "لوبارد 2" من النرويج.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "أوكرانيا قد حصلت على دبابات "ليوبارد 2" النرويجية"، مؤكدة أن تدريب العسكريين الأوكرانيين مستمر.

ونشرت الوزارة صورة لنقل المعدات العسكرية.

وكان وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام قد أعلن في وقت سابق أن النرويج ستقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، دون أن يكشف عن عددها.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه أن بلاده ستشتري 54 دبابة "ليوبارد" من ألمانيا، وإمكانية شراء 18 دبابة إضافية.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا