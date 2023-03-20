أوكرانيا تحصل على دبابات "ليوبارد 2 " من النرويج دون الكشف عن عددها

أعلنت وزارة الدفاع النرويجية عن حصول أوكرانيا على الدبابات الألمانية الصنع من نوع "لوبارد 2" من النرويج.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، إن "أوكرانيا قد حصلت على دبابات "ليوبارد 2" النرويجية"، مؤكدة أن تدريب العسكريين الأوكرانيين مستمر.

#Ukraine has now received the Norwegian tanks #leopard 2 and training of Ukrainian personnel is underway. See photos from the transportation. #StandWithUkraine. https://t.co/pkMhZGXTrypic.twitter.com/o3j4EQewgH — Norwegian Armed Forces | Forsvaret (@Forsvaret_no) March 20, 2023

ونشرت الوزارة صورة لنقل المعدات العسكرية.

وكان وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام قد أعلن في وقت سابق أن النرويج ستقدم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، دون أن يكشف عن عددها.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوريه أن بلاده ستشتري 54 دبابة "ليوبارد" من ألمانيا، وإمكانية شراء 18 دبابة إضافية.

المصدر: RT + وكالات