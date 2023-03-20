لافروف: البيان الثلاثي لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان مفتاح استقرار الوضع بالمنطقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه لا شك في أن البيان الثلاثي لقادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان يظل مفتاح استقرار الوضع في المنطقة في مختلف المجالات.

وأضاف لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان في موسكو، "لا يساورنا شك في أن بيان قادة أرمينيا وأذربيجان وروسيا يظل مفتاح تنفيذ جميع القرارات لصالح ضمان استقرار الحالة في المنطقة.. في المجال الاقتصادي وفي المجال العسكري السياسي وفي القانون الدولي".

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وشدد لافروف على أن "إحدى المهام ذات الأولوية" هي حل الوضع حول طريق لاتشين وحول قره باغ بشكل عام، وسيكون الجانب الروسي مستعدا، كما هو مكتوب في البيان الثلاثي، "لتقديم كل المساعدة الممكنة لتسهيل النقل. وترسيم الحدود الأرمنية الأذربيجانية وتنسيق معايير معاهدة السلام".

من جانب آخر أشار لافروف إلى "الحوار السياسي المكثف الجاري" بين قادة البلدين، بما في ذلك في إطار أنشطة حفظ السلام التي يتم تنفيذها من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة.

وأضاف لافروف "في مايو من هذا العام، سيعقد اجتماع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في موسكو، وبطبيعة الحال، ستساهم إدارتنا في إعداده مع وزارات الكتلة الاقتصادية. في الوقت الحالي، نحن شريك تجاري رائد ومستثمر رائد في الاقتصاد الأرمني".

وشدد لافروف على أن العام الماضي كان عاما قياسيا، حيث تضاعفت التجارة تقريبا لتصل إلى قرابة خمسة مليارات دولار (بين البلدين).

ووفقا للافروف، فإن موسكو مهتمة بتعزيز المساحة التعليمية المشتركة مع يريفان والعمل على تعزيز العلاقات الإنسانية والتواصل بين المناطق.

كما أشار لافروف إلى أن أحد الموضوعات المهمة لمحادثات اليوم مع نظيره الأرمني سيكون قضايا التعاون في رابطة الدول المستقلة والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) وغيرها من المنظمات.

المصدر: تاس