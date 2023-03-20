أستراليا.. اعتقال جندي بشبهة ارتكابه جريمة حرب خلال خدمته في أفغانستان

اعتقلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية، جنديا أستراليا سابقا، متهما بقتل أفغاني، خلال خدمته في أفغانستان.

وأضافت الشرطة، أن الرجل البالغ من العمر 41 عاما، قد يحاكم أمام محكمة أسترالية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة، ويحتمل أن ينظر قاضي التحقيق في إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

ووفقا للشرطة، فإن نتائج التحقيق الذي استمر 3 سنوات، أظهرت تورط 19 جنديا أستراليا، خدموا في القوات الخاصة في أفغانستان، بارتكاب جرائم حرب، وقد يواجهون تهما بارتكاب "سلوك غير قانوني أثناء الصراع"، وتمت إحالتهم إلى التحقيق بغية تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمقاضاتهم.

وأوضحت الشرطة، أن المتهمين الـ 19، أقدموا على قتل 39 سجينا ومدنيا غير مسلحين في أفغانستان، وبحسب تقرير فإن عددا من كبار جنود القوات الأسترالية الخاصة، أجبروا جنودا مستجدين على قتل أسرى عزل، بدعوى تدريبهم على القتال.

يشار إلى أن القوات الأسترالية شاركت في أفغانستان ضمن القوة الدولية التي قادها حلف الناتو هناك، وأشرفت على تدريب قوات الأمن الأفغانية، وحاربت ضد حركة "طالبان" قرابة الـ 20 عاما.

المصدر: نوفوستي + أ ب