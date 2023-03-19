من البيت الأبيض إلى "واشنطن بوست".. مظاهرة حاشدة تطالب بإنهاء العقوبات على سوريا (صور)

شارك أكثر من 200 منظمة تقدمية حقوقية في الولايات المتحدة وأفراد من الجالية السورية والعربية في مظاهرة احتجاجية بواشنطن تطالب برفع الحصار وإنهاء العقوبات الجائرة على الشعب السوري.

وقال المغترب السوري حسام السمان إن المظاهرة تمت بالتنسيق مع أكثر من 200 منظمة أمريكية تقدمية حقوقية للمطالبة برفع الحصار والعقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري والتي أعاقت مواجهة تداعيات وآثار الزلزال المدمر، إضافة إلى التنديد بوجود القوات الأمريكية اللاشرعي على الأراضي السورية والمطالبة بالانسحاب الكامل.

ولفت إلى أن المظاهرة انطلقت من أمام البيت الأبيض في واشنطن وحمل المشاركون فيها نعوشاً رمزية ملفوفة بأعلام الدول الأكثر تضرراً من الحصار والحروب المدمرة التي قادتها أمريكا في شوارع العاصمة الأمريكية، وصولاً إلى مبنى جريدة "واشنطن بوست"، منددين بالتضليل الإعلامي الذي تنتهجه هذه المؤسسات.

هذا وتخلل المظاهرة كلمة للجنة العرب الأمريكان للدفاع عن سوريا، ألقاها جوني العشي، أشار فيها إلى جرائم الحصار والنهب التي تقوم بها أمريكا في سوريا، من خلال احتلالها جزءا مهما من سوريا ونهبها لموارده مطالبا البيت الأبيض بإنهاء الحصار والانسحاب من سوريا بشكل فوري.

المصدر: سانا