إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية

أفادت وكالة "يونهاب" بأنه تمت إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي-1 بي لانسر" في شبه الجزيرة الكورية بعد 16 يوما من نشرها الأخير.

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وأوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأحد أنها والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة فوق شبه الجزيرة الكورية مع نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية من طراز "بي-1 بي لانسر" في اليوم السابع للتدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين البلدين "درع الحرية" التي انطلقت في يوم 13 مارس"، حيث شاركت في التدريبات طائرات الشبح الكورية من طراز "F-35A"، والطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز "F-"16.

وأوضحت "يونهاب أن نشر "بي-1 بي" جاء في شبه الجزيرة الكورية بعد مرور 16 يوما من نشرها في التدريبات الجوية المشتركة فوق البحر الغربي والمناطق الوسطى الداخلية من كوريا الجنوبية في يوم 3 مارس، وبعد 3 أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

وصباح اليوم، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الشرقي.

وذكرت الوزارة الكورية الجنوبية أن سيئول وواشنطن أظهرتا موقفا دفاعيا مشتركا قويا للقوات الجوية الكورية والقوات الجوية الأمريكية، والتزاما بالردع الموسع مع تعزيز إمكانية التشغيل البيني والقدرة على نشر قوات الرد السريع وقدرة الضربة الاستراتيجية القوية في زمن الحرب.

المصدر: "يونهاب"