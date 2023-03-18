"بلومبرغ": "دويتشه بنك" يدرس الاستحواذ على بعض أصول "كريدي سويس"

يدرس أكبر مصرف ألماني "دويتشه بنك" الاستحواذ على بعض أصول مصرف "كريدي سويس" السويسري، الذي يواجه انهيارا في قيمة أسهمه في البورصة.

وتجدر الإشارة إلى أن "دويتشه بنك" يراقب وضع "كريدي سويس" ويناقش جوانب المصرف التي يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام للاستحواذ، بما في ذلك في حالة الاستحواذ على "كريدي سويس" من قبل أكبر مصرف سويسري "يو بي إس" ووفقا للمصادر، يجري "دويتشه بنك" حاليا مناقشات داخلية فقط ولم يتوصل بعد إلى أي مقترحات.

وفي وقت سابق، أفيد أن مصرف السويسري "يو بي إس"، يناقش الاستحواذ على مصرف "كريدي سويس".

واعتبر "كريدي سويس" الذي يشهد صعوبات منذ عامين، حلقة ضعيفة في القطاع المصرفي بسبب عدد من الفضائح وبرنامج كبير لإعادة الهيكلة أطلق في أكتوبر الماضي.

وتعرضت قيمته السوقية لضربة كبيرة هذا الأسبوع، وسط مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين، هما مصرف سيليكون فالي و"سيغنيتشر بنك". ويضاف ذلك إلى نشر تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية" في ضوابطه الداخلية.

غير أن أسهمه انخفضت بشكل حاد الأربعاء بعد رفض "البنك الأهلي السعودي" المساهم الرئيسي فيه، تقديم مزيد من المساعدات المالية للمصرف المتعثر بسبب ضوابط تنظيمية.

وبحلول مساء الأربعاء، تعهد البنك المركزي السويسري إقراض "كريدي سويس" 53.9 مليار دولار في مواجهة الضغوط.

وكان محللون من "جي بي مورغان" قد طرحوا فكرة استحواذ "يو إس بي" على "كريدي سويس"، معتبرين أنها السيناريو "الأكثر ترجيحا".

المصدر: نوفوستي