زعيم طالبان يحظر زراعة الماريجوانا في أفغانستان

وقع القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوان زادة مرسوما يحظر فيه زراعة القنب (الماريجوانا) في جميع أنحاء أفغانستان.

وجاء في المرسوم الذي نشره الممثل الرسمي للحركة ذبيح الله مجاهد على "تويتر" يوم السبت."إن زراعة القنب في جميع أنحاء البلاد محظورة بشكل قاطع، وقد تلقت المحاكم تعليمات بمعاقبة المخالفين وفقا للشريعة الإسلامية.

يذكر أن أفغانستان هي أكبر منتج للأفيون في العالم وواحدة من أكبر منتجي القنب. لا توجد بيانات موثوقة عن حجم إنتاج القنب في البلاد.

وفقا لخبراء الأمم المتحدة، بحسب معطيات عام 2009 تراوحت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القنب في أفغانستان في 17 مقاطعة من البلاد ما بين 10000 إلى 24000 هكتار.

المصدر: تاس