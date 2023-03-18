صحيفة "بوليتيكو" تتوقع انقسام دول حلف الناتو بسبب الأزمة الأوكرانية قريبا

أفادت صحيفة Politico في مقال نشرته، بأن نقص ذخائر حلف الناتو، الناجم عن الأزمة الأوكرانية، قد يتسبب بانقسام بين دول الحلف هذا الصيف خلال اجتماع قادة دول الناتو الـ 30، في ليتوانيا

وأوضحت الصحيفة، أن "العديد من دول الحلف قلقة من نقص مخزوناتها الخاصة من الذخائر، في ظل مطالبة أوكرانيا بالمزيد من القذائف والذخائر، ما قد يمنع العديد من الحلفاء من الوفاء بوعودهم بالمساهمة في خطط الحلف الجديدة"

وأشارت الصحيفة، إلى أن حل مشكلة مخزونات الحلف من الأسلحة والذخائر، يكمن في إقناع كل دولة على حدة برفع إنفاقها الدفاعي، فضلا عن توفير مجموعة متنوعة من الموارد، بما في ذلك كمية كبيرة من الأسلحة والمعدات والذخائر باهظة الثمن.

وأضافت الصحيفة، أن عملية تجديد الاحتياطيات ستستغرق وقتا طويلا، ما سيشكل ضربة خطيرة لتطلعات التحالف، منوهة بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات كبيرة، والعثور على شركات يمكنها إنتاج ذخائر عالية الجودة وبسرعة كبيرة.

وخلصت الصحيفة، إلى أن حلف الناتو سيخضع للاختبار الحقيقي لتماسكه، الصيف المقبل، خلال اجتماع قادة دول الحلف الـ 30، في ليتوانيا لمناقشة خططهم المستقبلية.

المصدر: نوفوستي