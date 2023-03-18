رئيس وزراء سلوفاكيا السابق يكشف عن أهداف واشنطن من انتزاع القرم من روسيا

أفاد رئيس الوزراء السلوفاكي السابق يان تشارنوغورسكي، بأن الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على شبه جزيرة القرم، حتى تتمكن من مواجهة روسيا، وفرض سيطرتها على البحر الأسود.

وأوضح تشارنوغورسكي، أن الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا نحو تنفيذ استفزازات متعمدة حول شبه جزيرة القرم، مدفوعة برغبتها في بناء قاعدة عسكرية في شبه الجزيرة، واستخدامها في مواجهتها مع روسيا، وبسط سيطرتها على البحر الأسود.

وأضاف تشارنوغورسكي، "بالنسبة للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، فإن مسألة السيطرة على شبه جزيرة القرم، لا تشكل مسألة فكرية، بل تتمحور حول مصلحة أمريكا في عزل روسيا وإبعادها عن شبه جزيرة القرم، ورغبتها في بناء قاعدتها العسكرية هناك، لاستخدامها في مواجهتها مع روسيا، وتمكينها من السيطرة على البحر الأسود"، منوها بأن روسيا ستعمل على حماية كل من أراضيها وأراضي شبه جزيرة القرم بكل ما أوتيت من قوة.

وأشار تشارنوغورسكي، إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا تستغلان أوكرانيا لتحقيق مصالحهم، ومحاولة "انتزاع شبه جزيرة القرم من روسيا"، والسيطرة عليها، منوها بأنه عقب الخسارة المحتملة للولايات المتحدة والغرب في أوكرانيا، فإنهم سيتوقفون عن محاولاتهم في "انتزاع شبه الجزيرة من روسيا".

وألمح تشارنوغورسكي، بأن الغرب يشهد تزايدا في أعداد أصوات الخبراء المشيرة إلى أن القرم كانت وستبقى روسية، مؤكدا أن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم كان قانونيا، وبموجبه تمت إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وأن الغرب ملزم بقبول ذلك.

يذكر أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا عام 2014، عقب الانقلاب في أوكرانيا، بنسبة تصويت بلغت الـ 96.77% في القرم، و95.6% في سيفاستوبول لصالح الانضمام إلى روسيا.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات، وتؤيدها في ذلك الدول الغربية.

من جانبها، صرحت القيادة الروسية مرارا بأن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا من أجل إعادة التوحيد الديمقراطي مع روسيا، وأن الاستفتاءات جرت امتثالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن مسألة القرم أغلقت، ولا مجال للنقاش فيها.

المصدر: نوفوستي