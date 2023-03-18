جنوب السودان.. الإفراج عن آخر صحفيين معتقلين بسبب فيديو محرج للرئيس سلفا كير!

أعلن اتحاد صحفيي جنوب السودان الإفراج عن آخر صحفيين كانا قد اعتقلا في يناير بعد نشر مقطع فيديو يظهر الرئيس سلفا كير وهو يتبول في ملابسه خلال حفل رسمي.

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وأوقف 7 صحفيين من هيئة إذاعة جنوب السودان التلفزيونية العامة "ساوث سودان برودكاستنغ كوربوريشن" (إس إس بي سي) في يناير. وأطلق سراح 5 منذ ذلك الحين، بينهم اثنان يوم الثلاثاء.

وكان الصحفيون قد أوقفوا في إطار تحقيق على إثر انتشار واسع لمقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر، يظهر كير البالغ من العمر 71 عاما، وهو يتبول في ملابسه خلال حفل رسمي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على موقع "يوتيوب"، الرئيس واضعا قبعته السوداء ومرتديا بدلة رمادية فاتحة، فيما انتشرت بقعة داكنة على سرواله.

وفي بيان نشر الجمعة، رحب اتحاد صحفيي جنوب السودان بـ"الإفراج عن غارانغ جون وجوكوب بنيامين"، مؤكدا أنه سيواصل نضاله "لضمان عمل الصحافيين في بيئة حرة وآمنة".

المصدر: أ ف ب