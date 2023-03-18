زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي: المستشار الألماني شولتس فقد رشده

قال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) فريدريك ميرز، إن المستشار الألماني أولاف شولتس يفقد الاتصال بالواقع.

وتعليقا على الخطاب الأخير لرئيس مجلس الوزراء في البوندستاغ، أعرب زعيم المعارضة الألمانية عن رأي مفاده أن الحكومة الفيدرالية "مشوشة" ​​وغير قادرة على التصرف.

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وحسب ميرز، فإن تصور شولتس للوضع الحالي في ألمانيا يتعارض "بشكل مقلق" مع الواقع.

واتهم السياسي ائتلاف "إشارات المرور" الحكومي بالوقوف وراء استمرار الصراعات الداخلية والفتن على مختلف القضايا.

وخلال خطاب في البوندستاغ، قال شولتس إن ألمانيا أصبحت خلال الأشهر الثمانية الماضية مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط الروسية.

وقال أيضا إن الوضع في أوكرانيا "بالطبع، سيصبح مرة أخرى موضوعا مركزيا" في مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، الذي سيعقد في الفترة من 23 إلى 24 مارس.

المصدر: نوفوستي