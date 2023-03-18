الصين تصر على الحل السياسي للأزمة في أوكرانيا

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، عزم بلاده لعب دور نشط في التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

وأعلن شوانغ ذلك يوم الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، شدد خلاله على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية.

وأضاف: "الحقائق تظهر أن توريد الأسلحة الهجومية، وكذلك العزل السياسي والمواجهة، جميعها لا تساعد في حل الأزمة".

وأردف قائلا: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، نحن ندافع دوما عن السلام والحوار والإنسانية. لقد حدّدنا موقفنا بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي من أجل لعب دور نشط في التسوية السياسية للأزمة ".

المصدر: تاس