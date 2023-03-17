وسائل إعلام: أجهزة الأمن الأمريكية تستعد لاحتمال توجيه اتهام لترامب في قضية النجمة الإباحية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أجهزة الأمن الفدرالية والمحلية تستعد لاحتمال توجيه الاتهام للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية مدفوعاته المزعومة للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز.

ونقلت قناة "إن بي سي" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الوكالات الأمنية تجري تقييمات أمنية أولية، وتناقش الخطط الأمنية المحتملة في المنطقة المحيطة بمحكمة مانهاتن الجنائية بنيويورك في حال اتهام ترامب في قضية ستورمي دانيالز ومثوله أمام المحكمة.

ويشدد المسؤولون على أن المناقشات بين الوكالات الأمنية تعتبر إجراء احترازيا، حيث لم يتم توجيه أي تهم أمام المحكمة بعد.

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ومن بين الوكالات المشاركة في المناقشات إدارة شرطة نيويورك وضباط محكمة ولاية نيويورك والخدمة السرية الأمريكية وفريق العمل المشترك لمحاربة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب النائب العام في مقاطعة مانهاتن.

يذكر أن التحقيقات تجري مع ترامب في قضية التزوير المحتمل للإقرارات المالية، والمتعلقة بالمزاعم حول دفع ممثلي ترامب مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد (المعروفة باسمها المستعار ستورمي دانيالز) خلال حملته الانتخابية عام 2016 مقابل الصمت عن علاقة ترامب بها التي تعود لعام 2006.

وكان محامي ترامب السابق، مايكل كوهين قد أدلى بإفاداته في القضية، واعترف بتقديم المدفوعات المذكورة للنجمة الإباحية بأمر من ترامب. وحسب قول كوهين، تم إخفاء المدفوعات من خلال تزوير الإقرارات المالية وتمريرها كأنها "أتعاب المحاماة".

المصدر: إن بي سي