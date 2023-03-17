الرئيس الفنلندي: أردوغان يعمل على تمديد صفقة الحبوب من 60 يوما لفترة أطول

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجانب التركي يعمل على تمديد مدة صفقة الحبوب من 60 يوما إلى فترة أطول، ونأمل أن ينجح في مسعاه.

وأشار نينيستو: "نأمل تمديد مدة صفقة الحبوب من 60 يوما إلى فترة أطول، نأمل أن يكون ذلك ممكنا، الرئيس التركي قال إنه يعمل على ذلك".

وأفادت وزارة الخارجية التركية، بأن مولود تشاووش أوغلو، ناقش مع نظيرة الروسي، سيرغي لافروف، صفقة الحبوب، خلال مكالمة هاتفية يوم 15 مارس، وبحثا عددا من القضايا، وعلى رأسها العلاقات الثنائية بين روسيا وتركيا.

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، في وقت سابق، على أن موسكو ستسعى، لضمان الوفاء بجميع التزاماتها بموجب صفقة الحبوب، وإزالة جميع العقبات أمام توريد المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.

وتنص بنود صفقة الحبوب التي تم توقيعها بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، في الـ 22 من يوليو 2022، على نقل الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة الأوكرانية من 3 موانئ أوكرانية بما فيها أوديسا عبر البحر الأسود، وإلغاء العقوبات المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية.

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المصدر: غازيتا.رو