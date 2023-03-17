بوتين يناقش مع نظيره البوليفي هاتفيا تطوير العلاقات في مجالات التجارة والطاقة

أعلنت الخدمة الصحفية للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البوليفي لويس آرسي بحثا هاتفيا تطوير العلاقات الثنائية بين بلديهما.

ووفقا لبيان الكرملين: "تمت مناقشة الاتجاهات الرئيسية لتنمية العلاقات الثنائية بالتفصيل، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والعلمية والتعليمية وفي مجال التقنيات العالية".

كما أعرب بوتين وآرسي عن عزمهما زيادة توسيع التعاون متبادل المنفعة واتفقا على تكثيف الاتصالات.

وقال البيان: "بعد أن أعرباا عن استعدادهما المتبادل لتوسيع التعاون متبادل المنفعة، اتفقا على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات".

وبحسب الكرملين، جرت المحادثة الهاتفية بمبادرة من الجانب البوليفي.

المصدر: نوفوستي