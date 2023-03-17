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بولندا ستنشر أنظمة صواريخ HIMARS الأمريكية بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية

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بولندا ستنشر أنظمة صواريخ HIMARS الأمريكية بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية
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قال نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، إن وارسو ستضع أول صاروخ MLRS HIMARS ستحصل عليه بالقرب من الحدود مع منطقة كالينينغراد شمال غرب روسيا.

وأضاف وزير الدفاع البولندي، "في وقت مبكر من هذا العام، ستدخل HIMARS الأمريكية الخدمة مع الفرقة الميكانيكية 16".

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ولفت الوزير إلى أنه تم طلب هذه الأنظمة في عام 2019. منوها بأن الكونغرس الأمريكي وافق على طلب بولندا للحصول على 500 منصة إطلاق HIMARS.

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة سلمت MLRS مماثلة إلى كييف.

ووفقا له، "من المهم للغاية أن يمتلك الجيش البولندي أسلحة أثبتت وجودها".

المصدر: نوفوستي

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