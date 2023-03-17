بلينكن حول الاحتجاجات في إسرائيل: الإصلاحات تتطلب "توافقا"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن أي إصلاحات كبيرة تتطلب "توافقا"، وذلك فيما تشهد إسرائيل احتجاجات منددة بمشروع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل النظام القضائي.

وفي حديث مع وكالة "فرانس برس" قال بلينكن إنه فيما لن تنحاز الولايات المتحدة إلى أي طرف بشأن تفاصيل المقترحات "في ديمقراطية إسرائيل النابضة جدا" فإن التوصل إلى "توافق هو أفضل سبيل للمضي قدما".

وأضاف: "نعرف من خبرتنا كديمقراطية أنه عند النظر في إجراء تغييرات كبيرة - إصلاحات كبرى - في القوانين والمؤسسات، فإن التوافق ربما هو المسألة الأهم"، معتبرا أن التوافق أساسي في "ضمان الحصول على شيء لا يكون مقبولا فحسب إنما يدوم".

قدمت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مشروع إصلاحات تتيح للمشرعين إلغاء أحكام المحكمة العليا بأغلبية بسيطة من الأصوات.

ونزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشارع احتجاجا على الإصلاح وحذر الرئيس إسحق هرتسوغ من مخاطر "حرب أهلية".

وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

المصدر: "أ ف ب"