روت زوجة الرئيس الأوكراني زيلينسكي، في برنامج أمريكي، بصحبة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، كيف تخرج نساء أوكرانيات لشرف المنازل وتسقط طائرات مسيرة باستخدام معلبات الطماطم.

إليكم كيف كان رد فعل الغرب على ذلك:

"لو توصل شخص ما إلى شيء كهذا من قبل، لكانوا سخروا منه على الإنترنت. الآن يكافئون هؤلاء المحاربين على تفانيهم المذهل".

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"زوجة ممثل كوميدي، لا شك أنها التقطت إحدى نكاته المبتذلة".

"وفروا المال وأرسلوا لأوكرانيا علب طماطم أو مخللا بدلا من الأسلحة، على الأقل يمكن كذلك أن يأكلوها".

لكن ما يثير الدهشة هنا هو أن القصة تعود في الأصل لرئيسة مركز الاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات ليوبوف تسيبولسكايا، إلا أن كييف لم تحدد بعد ما الذي كان موجودا في العلبة: طماطم أم خيار.

المصدر: RT