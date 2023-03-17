وسائل إعلام إسرائيلية: الإدارة الفلسطينية تبني 100 فيلا لـ "الإرهابيين الفلسطينيين"

أفاد موقع "Arutz Sheva" الإسرائيلي بأنه بدأت في الضفة الغربية أعمال بناء حي سكني جديد سيضم 100 فيلا فاخرة للفلسطينيين الذين قضوا فترات في السجون الإسرائيلية بتهم تتعلق "بالإرهاب".

وأضاف الموقع أن أعمال البناء تجري في جزء من المنطقة تسيطر عليه السلطات الفلسطينية فيما يخص المسائل المدنية والسلطات الإسرائيلية – فيما يخص مسائل الأمن.

وتابع أن الحي السكني الجديد سيقع بين 3 مجتمعات يهودية مطلة على الطريق السريع 60 وهو الطريق الرئيسي في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن مقر صاحب المشروع وهو "مؤسسة الكرامة لإيواء السجناء" يقع بمدينة رام الله وهو جمعية أمضى أعضاؤها 5 سنوات على الأقل في السجون الإسرائيلية بتهم تتعلق "بالإرهاب".

المصدر: نوفوستي