صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن إمداد بولندا وسلوفاكيا لأوكرانيا بالمقاتلات سيسبب مشاكل إضافية لها، ولن يؤثر على نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "إن إمداد بولندا وسلوفاكيا بالطائرات المقاتلة والمعدات القديمة لأوكرانيا سيجعل تلك المعدات عرضة للدمار، ولن يؤثر على نتائج العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، إلا أنه، وفي الوقت نفسه، سيسبب مشكلات إضافية لأوكرانيا".

المصدر: نوفوستي