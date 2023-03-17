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بيسكوف يكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والصيني

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بيسكوف يكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي والصيني
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كشف الكرملين تفاصيل اللقاء المرتقب خلال الزيارة المقررة التي سيجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا من 20 إلى 22 مارس الحالي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ سيجريان اجتماعا ومحادثات مباشرة بينهما في موسكو يوم 20 مارس خلال مأدبة عشاء غير رسمية، ويوم 21 مارس ستجرى محادثات (رسمية) بين الرئيسين، منوها بأنه سيتم إخطار الصحفيين بتفاصيل اللقاء المرتقب لاحقا.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين عن زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في الفترة من 20 إلى 22 مارس الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيناقش الرئيسان تطوير شراكة شاملة وتفاعل استراتيجي.

كما من المقرر تبادل وجهات النظر بين الرئيسين في سياق تعميق التعاون بين موسكو وبكين على الساحة الدولية، إضافة إلى أنه سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية المهمة، وفق بيان الكرملين.

المصدر: نوفوستي

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