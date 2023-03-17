خبير روسي: روسيا والصين قد توقعان اتفاقيات اقتصادية جديدة

أفاد خبير روسي بأن روسيا والصين ربما توقعان اتفاقيات اقتصادية جديدة خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو الأسبوع المقبل.

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وقال الخبير في معهد الشؤون الدولية المعاصرة التابع للأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية فلاديمير نيجدانوف في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"،: "إن زيارة شي جين بينغ إلى موسكو تحمل معها وضع معيار جديد لحجم التجارة الثنائية بين البلدين، بما في ذلك توقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية جديدة".

وأضاف الخبير إن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 190 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يشير فعليا إلى اقتراب الطرفين من مستوى 200 مليار دولار حجما للتبادل التجاري بحلول عام 2024. وقد زاد حجم الواردات من الصين في عام 2022، موضحا أن هناك احتمالا أن تضع موسكو وبكين بعين الاعتبار معيارا جديدا لمستوى التجارة الثنائية، وهو ما ربما "يدفع نحو توقيع اتفاقيات جديدة".

وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور روسيا في الفترة من 20-22 مارس الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيناقش الزعيمان قضايا تطوير الشراكة والتفاعل بين البلدين.

المصدر: نوفوستي