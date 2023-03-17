آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /17.03.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يبسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث الميدانية وردود الفعل السياسية.
سياسي فرنسي: ماكرون ممثل كوميدي ويفتقد للإرادة فيما يخص النزاع بأوكرانيا
عضو بمجلس النواب يدعو واشنطن للتركيز على حرب عصابات المخدرات بدل الصراع الأوكراني
سي إن إن: واشنطن توازن بين فائدة استخدام المسيرات ومخاطر التصعيد مع روسيا
السفارة الروسية لدى واشنطن: وسائل الإعلام الأمريكية تحاول صرف الأنظار عن تحقيق سيمور هيرش
الخارجية الهنغارية تتهم أعضاء البرلمان الأوروبي بتأجيج الصراع في أوكرانيا
القائد العام للبحرية الروسية: جميع غواصاتنا يمكن تسليحها بصواريخ "كاليبر"