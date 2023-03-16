آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /16.03.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- الخارجية الصينية: نأمل في عودة روسيا وأوكرانيا إلى محادثات السلام والتسوية السياسية
- الدنمارك ترفض مشاركة روسيا في التحقيق بعملية تخريب "السيل الشمالي"
- روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة ساكي في شبه جزيرة القرم
- قديروف يتوعد بمعاقبة جنود أوكران اعتدوا على القرآن الكريم
- الخارجية الروسية تحذر من عواقب خفض سقف أسعار النفط الروسي
- الخارجية الروسية: لا نسعى للمواجهة مع الولايات المتحدة حتى بعد حادثة الطائرة المسيرة
- مستشار رئاسي سابق يتوقع انفجار الوضع الأوكراني بسبب زيلينسكي
- البنتاغون: لا معلومات لدينا بشأن مطالبة واشنطن لموسكو باستعادة حطام الطائرة المسيرة في البحر الأسود
- سلوتسكي: الطائرات البولندية التي سيتم تسليمها لأوكرانيا أهداف مشروعة للقوات الروسية
- الولايات المتحدة: سنواصل الرحلات الاستطلاعية فوق البحر الأسود
- الخارجية الأمريكية توافق على بيع صواريخ "هيلفاير" لبولندا
- البنتاغون: الولايات المتحدة لم تطالب روسيا باعتذار عن حادث الطائرة المسيرة
- الولايات المتحدة تبيع صواريخ "توماهوك" لأستراليا بقيمة 895 مليون دولار
- البنتاغون: الطائرات الروسية تحلق بأسلحتها فوق قواعدنا في سوريا وهذا "استفزاز"
- البيت الأبيض: لا اتصالات مع روسيا بشأن تحطم الطائرة المسيّرة
- نتنياهو يخشى الطيران الروسي في سوريا ويقول: إسرائيل ستساعد أوكرانيا بنظام تحذير من الضربات الجوية
- البيت الأبيض: المساعدات إلى أوكرانيا مؤمنة حتى سبتمبر مع نهاية السنة المالية الحالية
- ماتفيينكو تصف تفجير "السيل الشمالي" بأنه "جريمة القرن"
- واشنطن تعارض وقف إطلاق النار في أوكرانيا
- بعد إعلان بولندا.. البيت الأبيض يعلن موقفه من إرسال "إف-16" إلى نظام كييف
- CNN: فيديو حادثة الطائرة المسيرة لا يثبت أن سلوك روسيا متعمد
- زاخاروفا: الاتفاقية بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لا تشمل حوادث كـ"مسيرة البحر الأسود"
- مستشار سابق في البنتاغون: واشنطن كانت تجهز الجيش الأوكراني لضرب روسيا
- البيت الأبيض: قنوات الاتصال مع روسيا مستمرة لتجنب أي تصعيد
يتبع..