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موسكو والرياض تبحثان تعاون بلديهما في إطار منظمة "أوبك +"

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موسكو والرياض تبحثان تعاون بلديهما في إطار منظمة
وكالة الأنباء السعودية
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التقى وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك في الرياض، مؤكدين التزام بلديهما بالتعاون في إطار منظمة "أوبك +".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ابن سلمان ونوفاك "بحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك +الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها".

وأكد الجانبان: "التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته المنظمة، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك +، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها".

المصدر: واس

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