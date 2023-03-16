موسكو والرياض تبحثان تعاون بلديهما في إطار منظمة "أوبك +"

التقى وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ونائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك في الرياض، مؤكدين التزام بلديهما بالتعاون في إطار منظمة "أوبك +".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ابن سلمان ونوفاك "بحثا أوضاع السوق البترولية العالمية، وجهود مجموعة أوبك +الرامية إلى تعزيز استقرار السوق وتوازنها".

وأكد الجانبان: "التزام بلديهما بالقرار الذي اتخذته المنظمة، في أكتوبر الماضي، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، واستمرار التعاون بين البلدين، في إطار مجموعة أوبك +، لتعزيز استقرار السوق العالمية وتوازنها".

المصدر: واس