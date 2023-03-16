وسائل إعلام: ماكرون سيطبق إصلاحات نظام التقاعد بعيدا عن تصويت البرلمان

ذكرت قناة BFM أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر تطبيق إصلاحات نظام التقاعد دون تصويت الجمعية الوطنية، ما يشكل مخالفة دستورية.

وأفادت القناة التلفزيونية نقلا عن مصادر خاصة: بأن الرئيس اتخذ القرار بسبب عدم يقين السلطات من إمكانية جمع عدد كاف من أصوات نواب البرلمان لصالح تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وتشهد فرنسا منذ أسابيع اعتصامات وإضرابات غطت جميع المدن الفرنسية احتجاجا على نظام التقاعد الجديد التي تنوي الحكومة تطبيقه

المصدر: تاس