نائب روسي: أوصلنا حوالي ألف طن من المساعدات الشعبية الروسية إلى سوريا وتركيا (فيديو)

قال عضو مجلس الدوما الروسي رضوان قربانوف إن المواطنين الروس يشاركون في مساعدة الشعب التركي وجمع التبرعات حيث تم جمع ألف طن من المساعدات إلى الشعب التركي جزء منها أرسل إلى سوريا.

وأضاف قربانوف، النائب عن حزب روسيا الموحدة: "يشارك الناس الراغبون هنا في هذا الصندوق غير الحكومي بمساعدة الشعب التركي وتقديم مساعدات حيث تمكن من جمع ألف طن من المساعدات جزء منها أرسل إلى سوريا وحوالي 450 طن من المساعدات إلى تركيا".

ولفت قربانوف إلى أنه تعيش جالية روسية كبيرة في تركيا والتي تعامل معاملة السكان المحليين وهذا ما يعكس السياسة الداخلية والخارجية التي تتبعها الدولة منوها بأن العلاقات بين البلدين ستستمر في التطور والتماسك.

وأرسلت المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال المدمر في تركيا بمبادرة من مؤسس صندوق القلب الصافي النائب في مجلس الدوما الروسي عن حزب روسيا الموحدة رضوان دانيالوفيتش قربانوف.

حيث انطلقت قافلة سيارات تتألف من 23 شاحنة تحمل مساعدات خيرية تزن نحو 500 طن من منطقة كيزلار في داغستان.

وتم تجهيز الشاحنات الثقيلة بعد بضعة أيام من وصول أخبار الزلزال في مراكز صندوق القلب الصافي المنتشرة في محج قلعة وكيزلار وديربنت وخاسافيورت بمشاركة أكثر من 100 متطوع.

وتتألف الشحنة الإنسانية من المواد الغذائية والألبسة والأحذية للكبار والأطفال ومواد الصحة الشخصية وأغذية الأطفال والأدوية وأجهزة التدفئة الكهربائية والإنارة والأجهزة المنزلية وغيرها الكثير مما له ضرورة حيوية. وتم تشكيل المساعدة الإنسانية مع الأخذ في الحسبان توصيات سفارة تركيا.

ويستمر صندوق القلب الصافي في إرسال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

المصدر: RT